Певица рассказала, что долго готовилась к этому дню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока объявила о том, что в instagram у нее уже восемь миллионов подписчиков. В честь этого события популярная певица лейбла Black Star опубликовала жаркие фото с мини-юбке с лимоном в руках.

Фото: instagram Клавы Коки

- 8 миллионов подписчиков – это бесконечность! И каждый из вас такой родной и важный. Спасибо тебе лично, что читаешь это сейчас, - обращается звезда к поклонникам. – Я рада делать тебя хоть чуточку счастливей, я рада посвящать тебе свою жизнь и любить тебя каждой клеточкой.

Фото: instagram Клавы Коки

Также в сторис певица рассказала, что готовилась к этому дню заранее и сделала фото, пока отдыхала на Мальдивах.

Фото: instagram Клавы Коки

Раннее «КП-Екатеринбург» рассказывала о том, как Клава Кока и Niletto снимались в сериале у солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Режиссер сериала Кирилл Папакуль поведал о том, как справились с задачей наши земляки, ведь и для того, и для другого это был первый опыт работы в кино.

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