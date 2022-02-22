Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 8:15

В Сургуте собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Пункты сбора работают с 9 до 17 часов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Помощь принимают с 9 до 17 часов по двум адресам

Помощь принимают с 9 до 17 часов по двум адресам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте открыли два пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Они размещаются по адресам: улица Ленина, 67а и улица Бажова 16, корпус 1. Работают оба пункта с 9 до 17 часов.

Для жителей Донецка и Луганска можно принести одноразовую посуду, предметы первой необходимости для детей и лежачих пожилых людей, а также средства личной гигиены, постельное белье и бытовую технику. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Все вещи должны быть новыми, в цельно упаковке и с этикетками. Продукты должны быть с длительным сроком хранения.

Напомним, что в нескольких регионах страны готовы принять беженцев с Донбасса.