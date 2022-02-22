В Сургуте собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Помощь принимают с 9 до 17 часов по двум адресам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сургуте открыли два пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Они размещаются по адресам: улица Ленина, 67а и улица Бажова 16, корпус 1. Работают оба пункта с 9 до 17 часов.
Для жителей Донецка и Луганска можно принести одноразовую посуду, предметы первой необходимости для детей и лежачих пожилых людей, а также средства личной гигиены, постельное белье и бытовую технику. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.
Все вещи должны быть новыми, в цельно упаковке и с этикетками. Продукты должны быть с длительным сроком хранения.
Напомним, что в нескольких регионах страны готовы принять беженцев с Донбасса.