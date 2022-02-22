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Происшествия22 февраля 2022 8:05

В 2021 год на дорогах Свердловской области погибли 23 ребенка

Всего на дорогах региона произошло больше 12 тысяч аварий
Константин ПУЛОВ
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На дорогах региона часто гибнут дети

На дорогах региона часто гибнут дети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области погибли 23 ребенка. Общее число аварий на дорогах региона – 12 347.

- В большинстве происшествий во время ДТП специальные детские кресла не были зафиксированы в автомобиле. Или вовсе дети были без них, - говорит представитель региональной ГИБДД Анна Хорькова.

Из общего количество аварий, каждое восьмое было с участием детей. Поэтому представители ГИБДД Свердловской области в очередной раз напомнили о необходимости соблюдении ПДД при перевозке несовершеннолетних граждан.