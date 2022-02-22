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Общество22 февраля 2022 7:44

В Свердловской области 20 нелегальных ломбардов маскировались под комиссионные магазины

Их выявил Банк России
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В Свердловской области было выявлено 20 нелегальных ломбардов и организаций, маскирующихся под комиссионные магазины. Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России. Вещи таких компаний не застрахованы, а процентную ставку кредитор может повышать в одностороннем порядке.

- Клиенты таких компаний не имеют законных гарантий, в частности, они не всегда могут выкупить имущество, сданное в залог, - рассказали в пресс-службе уральского отделения Банка России.

Всего в Свердловской области в 2021 году Банк России выявил 31 финансовую организацию с признаками нелегальной деятельности. Большая часть из них - нелегальные кредиторы, которые незаконно выдавали займы. Кроме того, было выявлено девять поддельных микрофинансовых организаций, выдававших займы без разрешения Банка России и две компании, которые выдавали себя за лизинговые.

Отметим, что в 2021 году Банк России начал вести список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Он обновляется ежедневно. Сейчас в списке числится 37 организаций, имеющих офисы или пункты продаж в Свердловской области.