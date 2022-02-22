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Общество22 февраля 2022 6:04

На Московской убрали дорожные знаки, предупреждающие о камерах

Комплексы фотовидеофиксации при этом работают в штатном режиме
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Комплексы фотовидеофиксации на путепроводе по улице Московской работают в штатном режиме

Комплексы фотовидеофиксации на путепроводе по улице Московской работают в штатном режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга обратили внимание, что на Московской убрали дорожные знаки, предупреждающие о камерах и таблички, ограничивающие скорость до 60 км/ч. Некоторые автомобилисты решили, что теперь здесь не действуют ограничения и начали превышать скорость.

Однако правила никто не отменял. Кроме того, не смотря на отсутствие знаков, комплексы фотовидеофиксации на путепроводе по улице Московской работают в штатном режиме и фиксируют мгновенную скорость автомобилей.

- Что касается дорожных знаков, их демонтировали в рамках работы по приведению дорожной инфраструктуры города в соответствие с новой редакцией ГОСТ Р 52289-2019. Согласно данному документу, внутри российских городов знаки «Фотофиксация» отменены, поэтому их демонтируют повсеместно, на всех комплексах, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «УГМК-Телеком».

В компании отметили, что разрабатывал проект организации дорожного движения и курирует вопрос установки дорожных знаков на дорогах города Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.

В сентябре 2021 года в администрации Екатеринбурга предупреждали, что в городе постепенно будут убирать таблички 8.23 «Фотовидеофиксация». Также в мэрии отмечали, что вместо них при въезде в населенный пункт или на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля скорости установят знаки 6.22, которые не будут указывать на конкретные места, где стоят камеры.