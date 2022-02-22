Tele2 покажет новую выставку шедевров русских художников в «Эрмитаж-Урал» накануне ее открытия

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

57 полотен – лучшие произведения русской школы живописи, среди которых портреты, выполненные мастерами первой величины – Владимиром Боровиковским, Орестом Кипренским, Василием Тропининым, Карлом Брюлловым будут доступны для публики с 25 февраля по 17 июля 2022 года.

Tele2 предоставляет уникальную возможность познакомиться с выставкой накануне ее открытия.

24 февраля в 17:00 в официальной группе оператора «ВКонтакте» куратор выставки проведет прямой эфир, в ходе которого расскажет историю создания некоторых шедевров.

В описании экспозиции, которую представят жителям Екатеринбурга отмечено, что проект объединяет прекрасно подобранные портретные образцы, запечатлевшие основные социальные типы XIX – начала XX века: это «дворянский», «купеческий», «военный», «церковный» и другие разновидности портрета, составляющие своеобразную, в своём роде исключительную галерею лиц дореволюционной императорской России.

Для гостей музея оператор приготовил бесплатный аудиогид по экспозиции, воспользоваться которым можно с помощью мобильного интернета.

Напомним, в рамках проекта «На связи с искусством», к открытию центра «Эрмитаж-Урал» в июле 2021 года, Tele2 запустила бесплатный 4G-аудиогид по постоянной экспозиции. Оператор регулярно расширяет содержание программы экскурсий по мере открытия временных экспозиций. С момента открытия музея, помощью аудиогида воспользовались более 5000 посетителей. Кроме того, Tele2 оборудовала зоны отдыха и библиотеку музея станциями для зарядки смартфонов и скоростным Wi-Fi.

Своим клиентам оператор предлагает бесплатный вход в культурно-просветительский центр по воскресеньям, и уже почти 2000 человек познакомились с музеем благодаря этой возможности.

Кроме центра «Эрмитаж-Урал», бесплатный вход для своих клиентов Tele2 предлагает и в остальных отделениях Музея ИЗО – корпусе отечественного искусства на Воеводина, 5 и музее наивного искусства на Розы Люксембург, 18. В любом из отделений все гости, независимо от того, абонентами какого оператора они являются, могут воспользоваться бесплатным 4G-аудиогидом от Tele2.