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Общество22 февраля 2022 4:20

Жители Екатеринбурга готовы потратить на подарки к 23 февраля больше, чем в прошлом году

Горожане потратят на праздник около 3 500 рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2 700 рублей

В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2 700 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга потратят на подарки ко Дню защитника Отечества на 600 рублей больше, чем годом ранее: 3500 рублей в сравнении с 2 900 рублей в 2021 году. Такие данные предоставил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса.

Столица Урала, кстати, оказалась на третьем месте. Первое место заняла Москва - там на подарки к 23 февраля готовы потратить 3 700 рублей. На второй строчке оказался Красноярск, где жители планируют уложиться в 3 600 рублей.

В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2 700 рублей, что примерно столько же, сколько и в прошлом году.