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Общество22 февраля 2022 3:39

Похолодание придет в Свердловскую область к концу недели

Температура понизится на 4-6 градусов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Понижение температуры ожидается в пятницу

Понижение температуры ожидается в пятницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области установилась почти весенняя теплая погода. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, она продержится еще несколько дней. К концу недели в регионе ожидается похолодание.

- Атлантические циклоны, проходя вдоль северных широт Европы, подхватывают своим подбрюшьем теплый воздух южных морей и выносят его на Урал и Западную Сибирь, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Существенных изменений в погоде на Урале в ближайшие дни не ожидается. Сохранится дневная оттепель, вероятен небольшой снег, мокрый снег, гололедица на дорогах. К концу рабочей недели температура понизится.

Похолодает в Свердловской области, согласно прогнозу, на 4-6 градусов. Так, 25-28 февраля прогнозируется ночью -12,-17 градусов, днем -0,-5 градусов, значительных осадков не ожидается.

Также Галина Шепоренко рассказала про погоду в первые дни весны и отметив, что первые мартовские дни резких изменений в погоде не принесут и значительного нарастания тепла не предполагается.