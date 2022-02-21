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Общество21 февраля 2022 19:51

Мошенники обманули директора строительной компании Екатеринбурга на два миллиона

Злоумышленники сообщили, что счет потерпевшей под угрозой
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На эту же уловку попалась сотрудница Министерства экономики.

На эту же уловку попалась сотрудница Министерства экономики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники обманули директора строительной компании Екатеринбурга на два миллиона рублей. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленники, представившись сотрудниками крупного банка, сообщили о том, что счет женщины под угрозой и просили никому не рассказывать о разбирательстве.

- Дама и сама в последствии не поверила, что лично взяла кредит и перечислила более двух миллионов рублей аферистам, - рассказал Валерий Горелых.

Он также добавил, что на эту же уловку попалась сотрудница Министерства экономики Нижнего Тагила, которая отдала мошенникам 1 миллион 660 тысяч рублей, и специалист екатеринбуржского спецназа.