На эту же уловку попалась сотрудница Министерства экономики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники обманули директора строительной компании Екатеринбурга на два миллиона рублей. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленники, представившись сотрудниками крупного банка, сообщили о том, что счет женщины под угрозой и просили никому не рассказывать о разбирательстве.

- Дама и сама в последствии не поверила, что лично взяла кредит и перечислила более двух миллионов рублей аферистам, - рассказал Валерий Горелых.

Он также добавил, что на эту же уловку попалась сотрудница Министерства экономики Нижнего Тагила, которая отдала мошенникам 1 миллион 660 тысяч рублей, и специалист екатеринбуржского спецназа.