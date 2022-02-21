В нижнетагильской колонии изготовили 800 «табуретов-лестниц»

К выполнению данного заказа привлечено 8 осужденных. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительной колонии №5 Нижнего Тагила осужденные изготавливают «табуреты-лестницы». Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, заключенные за месяц создают их от 300 до 500 штук.

- К выполнению данного заказа привлечено 8 осужденных, что позволяет им получать заработную плату, выплачивать иски и алименты, получать официальный трудовой стаж, производить пенсионные отчисления, - рассказали в ГУФСИН.

Напомним, что в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле заключенные сшили 50 тысяч защитных костюмов для врачей-инфекционистов. Халаты сшили за 10 месяцев. Их изготовили заключенные на швейном участке №2. В общем на пошив халатов для медиков потратили больше 1,5 миллиона рублей.