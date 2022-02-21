Всего планируется 11 многоэтажек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «ПИК» построит одиннадцать высоток на месте бывшего завода «Каучук» на Уктусе на улице Гаршина. По данным, опубликованным на официальном сайте застройщика, строительство начнется в апреле 2022 года и завершится в 2024.

Всего планируется 11 многоэтажек, восемь из которых высотой в 33 этажа. Площадь всего жилья будет составлять больше 20 тысяч квадратных метров. Рядом с домами также будут располагаться детский сад и паркинг.

Напомним, что недалеко от Академического района Екатеринбурга появится новый малоэтажный микрорайон: это будут трех и четырехэтажные дома повышенной комфортности и таунхаусы. Планируется, что его возведут в границах реки Патрушихи, улиц Амундсена, Цыганской и Европейской.