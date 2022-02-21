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Общество21 февраля 2022 17:30

В Екатеринбурге задержали рецидивиста, отбиравшего телефоны у прохожих

От его рук пострадали как минимум два человека
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчина дал признательные показания и рассказал, что уже успел продать свою добычу

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что уже успел продать свою добычу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 32-летнего рецидивиста, который отбирал телефоны у прохожих и сбегал. В полицию обратились сразу два человека, которые говорили об одном и том же человеке. Так, от рук злоумышленника пострадала школьница, она лишилась гаджета стоимостью 10 тысяч на улице Технической.

- Во втором преступник на улице Ангарской забрал у студента одного из свердловских вузов дорогостоящий смартфон. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Под подозрение попал ранее судимый за грабеж, разбой, мошенничество житель Екатеринбурга, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что уже успел продать свою добычу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.