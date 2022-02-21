На Урале 53-летний тракторист утонул на реке Ница вместе с техникой

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Ирбите на реке Ница при буксировке техники под лед ушел 53-летний тракторист. Трагедия произошла поздним вечером 19 февраля. Замерзшая водная гладь не выдержала нагрузки, из-за чего провалилась сначала задняя часть, а вскоре утонул целый корпус.

- Мужчина пытался спасти трактор из водяного плена, нажимая на педаль газа, но в считанные секунды они утонули. Тело мужчины найти пока не удалось. Для его поиска вызывалось пять водолазов из Каменска-Уральского. В эпицентре ЧП сильное течение, это усложняет поисковые мероприятия, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что глубина в районе места происшествия достаточно большая. Провалившуюся технику не видно невооруженным глазом. Как оказалось, частная компания привлекла тракториста, чтобы расчистить дорогу для вывоза металлических частей после демонтажа водонапорной башни. Местные жители пытались вызвать УАЗ для оказания помощи , но он ушел под воду еще до прибытия подмоги.