В Екатеринбурге полиция ищет пропавшую 15-летнюю девочку

О местонахождении школьницы ничего неизвестно с 19 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники городского УМВД ОП № 6 ищут пропавшую 15-летнюю Потапьеву Марию. По данным специалистов отряда, девочка ушла из дома 19 февраля и не вернулась.

В день пропажи школьница была одета в черную кофту, темно-зеленый пуховик с капюшоном, серые джинсы и черные кроссовки с цветными полосками.

Приметы:

Рост: 160 сантиметров

Телосложение: плотное

Цвет волос: темный

Цвет глаз: карий

В день пропажи школьница была одета в черную кофту. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

Всем, кому что-либо известно о место нахождении Потапьевой Марии, огромная просьба звонить руководителю отряда Николай 8-912-037-97-90 или в городской отдел УМВД 8 (343) 356-42-06.