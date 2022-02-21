В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за убийство 17-летней давности

Молодой человек жестоко избил своего товарища-пенсионера, повреждения оказались несовместимы с жизнью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом будут судить 45-летнего мужчину, который убил своего знакомого в 2005 году. В следствии считают, что 17 лет назад двое уральцев вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнул конфликт. Молодой человек жестоко избил своего товарища-пенсионера, повреждения оказались несовместимы с жизнью.

- При изучении сведений обращено внимание на ряд моментов, которые требовали более тщательной отработки следственным путем. В дальнейшем удалось получить информацию, которая позволила изобличить фигуранта, который дал признательные показания, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант и ныне погибший ранее знали друг друга. Пойти на душегубство злоумышленник решил из-за оскорбления в свой адрес.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» вскоре будет передано в суд.