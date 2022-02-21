На Урале собирают 150 миллионов рублей на креативный кластер в центре Екатеринбурга

Часть средств соберу с помощью краудфандига. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале собирают 150 миллионов рублей на строительство креативного кластера «Домна» на улице Вайнера,16 в Екатеринбурге. Часть средств соберу с помощью краудфандинга на сайте https://v16.sofp.ru/.

Напомним, что название кластера предложила 9-классница из Нижнего Тагила. Девочка уверена, что он сможет стать местом переплавки идей, в нем расположится штаб-квартира «Стенограффии». За победу в конкурсе ей подарили ноутбук.

Творческая площадка откроется в доме на Вайнера, 16. Старт ее созданию 20 декабря 2021 года дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этот же день глава региона вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и директором свердловского Фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым подписали соглашение о начале создания кластера.