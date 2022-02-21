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Происшествия21 февраля 2022 14:24

В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок пострадала 11-летняя девочка

Авария произошла на проспекте Космонавтов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок пострадала 11-летняя девочка. Все произошло на проспекте Космонавтов около дома № 165, школьницу увезли в детскую больницу № 9 с диагнозом «ушиб мягких тканей левой теменной области».

- По предварительной информации, водитель Chevrolet Niva, двигаясь по со стороны Верхней Пышмы при перестроении не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю Renault Laguna в результате чего допустил с ним столкновение, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В момент столкновения девочка была пристегнута ремнем безопасности и находилась на пассажирском сидении. 31-летний водитель Chevrolet рассказал, что хотел объехать автобус, который был на остановке общественного транспорта. Он видел попутную иномарку, но думал, что ему хватит расстояния для маневра.