Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 10:51

Уралец получил реальный срок за ложное заявление об угоне машины

К полицейским он обратился после того, как пьяный сел за руль и, попав в ДТП, сбежал
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За ложное заявление уралец год проведет в колонии строгого режима

За ложное заявление уралец год проведет в колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавдинском суде вынесли приговор местному жителю Михаилу Мельникову за заведомо ложный донос о совершении преступления. Напившись, 15 декабря, 2021 года он сел за руль своего ВАЗ-21102, не справился с управлением и съехал на обочину. С места ДТП он скрылся.

- Прибыв домой, желая избежать привлечения к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом права управления транспортным средством, он обратился в дежурную часть МО МВД России «Тавдинский» с сообщением об угоне принадлежащего ему автомобиля, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

На суде Михаил Мельников признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Тавдинский районный суд, с учетом того, что подсудимый уже совершал подобные преступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.