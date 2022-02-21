В Серове за 360 млн продают молокоперерабатывающий завод

Предприятие производит до 100 тонн молока в сутки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Серове за 360 миллионов рублей продают молокоперерабатывающий завод, построенный в 1938 году. Объявление о продаже предприятия появилось в Объявлениях ВКонтакте.
Согласно информации, представленной на официальном сайте предприятия и в описании объявления, за последние годы завод претерпел крупную модернизацию - была заменена большая часть оборудования в аппаратном цеху, введена новая газовая котельня, сделан ремонт.
Фото: скриншот Объявления ВКонтакте
Предприятие производит до 100 тонн молока в сутки. Благодаря высокой проектной мощности и выпуску широкой линейки молочных продуктов среднегодовой оборот завода достигает 550 миллионов рублей, а чистая прибыль 20 миллионов.
Сейчас на предприятии работает больше 170 человек. На территории завода находится развитая инфраструктура (буфет, гостиница, офисные помещения, столовая).