В Серове за 360 млн продают молокоперерабатывающий завод

Предприятие производит до 100 тонн молока в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове за 360 миллионов рублей продают молокоперерабатывающий завод, построенный в 1938 году. Объявление о продаже предприятия появилось в Объявлениях ВКонтакте.

Согласно информации, представленной на официальном сайте предприятия и в описании объявления, за последние годы завод претерпел крупную модернизацию - была заменена большая часть оборудования в аппаратном цеху, введена новая газовая котельня, сделан ремонт.

Фото: скриншот Объявления ВКонтакте

Предприятие производит до 100 тонн молока в сутки. Благодаря высокой проектной мощности и выпуску широкой линейки молочных продуктов среднегодовой оборот завода достигает 550 миллионов рублей, а чистая прибыль 20 миллионов.

Сейчас на предприятии работает больше 170 человек. На территории завода находится развитая инфраструктура (буфет, гостиница, офисные помещения, столовая).