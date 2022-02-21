Программа на 23 февраля 2022 года в парке Маяковского в Екатеринбурге

Празднование 23 февраля 2022 года в парке Маяковского начнется с 12:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 23 февраля 2022 в Екатеринбурге в парке имени Маяковского планируют провести программу мероприятий. Рассказываем, как пройдет празднование Дня защитника Отечества 2022 года на этой площадке.

Празднование 23 февраля 2022 года в Екатеринбурге в ЦПКиО имени Маяковского начнется с 12:00 на главной сцене. Адрес – улица Мичурина, 230.

Для мужчин и даже для маленьких защитников здесь пройдут Богатырские игры, которые проведет фонд развития человека «Стать». Здесь они могут попробовать поднять гири, принять участие в эстафете, а отцы могут пробежать дистанцию с сыном на плечах. За участие в подвижных конкурсах организаторы будут дарить подарки.

В 21:00 в парке Маяковского запустят салют из 76 миллиметровых противотанковых пушек ЗиС-3. Эти артиллерийские орудия известны тем, что применялись в годы Великой Отечественной войны.

На 23 февраля 2022 года в Екатеринбурге пройдет концерт группы «Сплин», которые в последний раз выступали в городе три года назад. В этот день выступит певица Слава, которая обещает зрителям вместе поплакать, посмеяться, потанцевать и спеть. Также на сцене выступит исполнитель хита «Эй, красотка» Владимир Кузьмин. Подробная афиша - здесь.

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