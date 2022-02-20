Педагоги из центра соцпомощи «Каравелла» сообщили об исчезновении воспитанницы

Об исчезновении воспитанницы сотрудники центра сообщили в пятницу, 18 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратились сотрудники «Каравеллы» - центра социальной помощи семье и детям, расположенном на восьмом километре Московского тракта. Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, это случилось в пятницу.

- Они сказали, что 16-летняя школьница, которая у них воспитывается, днем ушла куда-то и пропала, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

При этом ранее воспитанница центра уже самостоятельно покидала его.