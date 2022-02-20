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Общество20 февраля 2022 12:51

Педагоги из центра соцпомощи «Каравелла» сообщили об исчезновении воспитанницы

Об этом они сообщили в полицию
Илья МОХОВ
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Об исчезновении воспитанницы сотрудники центра сообщили в пятницу, 18 февраля.

Об исчезновении воспитанницы сотрудники центра сообщили в пятницу, 18 февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратились сотрудники «Каравеллы» - центра социальной помощи семье и детям, расположенном на восьмом километре Московского тракта. Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, это случилось в пятницу.

- Они сказали, что 16-летняя школьница, которая у них воспитывается, днем ушла куда-то и пропала, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

При этом ранее воспитанница центра уже самостоятельно покидала его.