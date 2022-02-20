В Артемовском вандалы похозяйничали на мемориале у школы, в которой учился экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин

Местные жители рассказали, что о случившемся пожаловались в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артемовском жертвой вандалов стал памятник железнодорожникам и выпускникам соседней школы №56, погибшим в Великую Отечественную войну. Как сообщили «КП-Екатеринбург» местные жители, на днях кто-то сломал скамейку возле памятника и похитил три урны. При этом ранее «Комсомольская правда» писала о том, что около этого памятника-ансамбля кто-то похитил восемь урн.

Отметим, что школа №56, о которой говорят местные жители, настоящая знаменитость Артемовска. В ней учился экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин. В 2010 году, когда он возглавлял регион, ее реконструировали. Работы завершились в 2012-м.

Сам памятник-ансамбль периодически посещают ветераны МВД Артемовского во время автопробегов в память об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.