Школьница из Нижнего Тагила получила золотую кнопку от видеохостинга YouTube

Фото: официальная группа Виктории Стариковой

Школьница из Нижнего Тагила получила награду от видеохостинга YouTube, ей вручили золотую кнопку. Виктории Стариковой всего 13 лет, однако на ее канал подписаны уже больше миллиона человек. О своем достижения девочка рассказала в своих социальных сетях. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

В 2018 году она взяла Гран-при престижного международного конкурса «CHORUS INSIDE SUMMER 2018 CHIETI» в Италии. Кроме того, она является лауреатом фестиваля «Поколение NEXT», полуфиналистом телепроекта «Минута славы, Юбилейный Сезон», победителем интернет-конкурса «Super дети Поколение М».

На свой канал 13-летняя тагильчанка выкладывает каверы на известные песни артистов эстрады, а еще она играет на фортепиано. Одно из самых известных видео юной звездочки – это клип «Три желания», который посмотрели 120 миллионов раз.