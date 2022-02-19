Воспитанник школы Екатеринбурга «Юность» Александр Галлямов получил бронзу на олимпиаде в Пекине

Дуэт уступил только еще одной паре из России и Китая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воспитанник спортивной школы Екатеринбурга «Юность» Александр Галлямов завоевал бронзовую медаль в парном катании на олимпийских играх в Пекине. 22-летний спортсмен выступает в тандеме с 20-летней Анастасией Мишиной. Дуэт уступил только еще одной паре из России Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, золото же ушло фигуристам из Китая Хань Цун и Суй Вэньцзин.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали обладателями золотых медалей в командном турнире по фигурному катанию, они смогли принести в общую копилку 19 баллов из 20 возможных.

- Вы знаете, Александр изначально привлек наше внимание, было в нем что-то свое уникальное. Он пришел к нам очень шустрым мальчиком, ему не терпелось поскорее научиться всему, поэтому он делал множество попыток прыгать, далеко не все из них были успешными, поэтому мы его запомнили вечно лежащим на льду. Кстати, на первые тренировки его приводили в маминых коньках, а они ему были большие, - рассказывала первый тренер Галлямова в «Юности» Оксана Попова.