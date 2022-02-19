Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 18-летнего парня, который угонял велосипеды и крал телефоны у местных жителей на Уралмаше. Юный злоумышленник действовал в июле-августе прошлого года. Теперь его обвиняют по статьям «Кража» и «Грабеж».

- Так, в июле фигурант подошел к незнакомой женщине и попросил объяснить ему, как пройти на улицу Стачек. При этом он предложил гражданке показать маршрут на ее телефоне. Ничего неподозревающая прохожая передала смартфон в руки обвиняемого и отвлеклась на беседу с приятельницей, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Когда женщина повернулась, то увидела, что парень убегает, догнать его не удалось. На следующий день аналогичным способом он похитил телефон у еще одной прохожей. Еще одним эпизодом преступной деятельности гражданина стала кража велосипеда из ломбарда.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд.