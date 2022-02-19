Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 11:20

В Екатеринбурге улицу Шаумяна затопило водой

Причина происшествия пока неизвестна
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Очевидцы рассказывают, что утром на перекрестке Шаумяна-Громова находилась спецтехника

Очевидцы рассказывают, что утром на перекрестке Шаумяна-Громова находилась спецтехника

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге участок улицы Шаумяна от Ясной до Громова затопило водой. Причина происшествия пока неизвестна, однако на место уже отправили специалистов для устранения неполадок.

Очевидцы рассказывают, что утром на перекрестке Шаумяна-Громова находилась спецтехника, которая работала как отбойник, поэтому есть мнение, что во время проведения работ был поврежден трубопровод. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

Связаться с пресс-службой «Водоканала» на момент публикации не удалось.