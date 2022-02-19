В Екатеринбурге улицу Шаумяна затопило водой

Очевидцы рассказывают, что утром на перекрестке Шаумяна-Громова находилась спецтехника Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге участок улицы Шаумяна от Ясной до Громова затопило водой. Причина происшествия пока неизвестна, однако на место уже отправили специалистов для устранения неполадок.

Очевидцы рассказывают, что утром на перекрестке Шаумяна-Громова находилась спецтехника, которая работала как отбойник, поэтому есть мнение, что во время проведения работ был поврежден трубопровод. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

Связаться с пресс-службой «Водоканала» на момент публикации не удалось.