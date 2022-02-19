В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 4676 новых случаев COVID-19

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии – 313 304 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 19 февраля 2022 года коронавирус обнаружили у 4 676 человек, из которых 1 027 человек проживают в столице Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса обнаружили в Карпинске, Кушве, Реже, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Первоуральске, Каменске-Уральском и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии – 313 304 человек, 208 199 – выписаны из больницы. За сутки из госпиталей выписали 1 041 человек.

Сейчас 595 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 333 человек размещены в палатах реанимации, 256 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки еще 10 человек умерли от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале составляет 10 188 человек.