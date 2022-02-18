В Дегтярске сгорела баня

Пламя распространилось на площади 25 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дегтярске на улице Лермонтова сгорели кровля и стены частной бани. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 18 февраля в 15:01.

Пламя распространилось на площади 25 квадратных метров. На место оперативно приехали две единицы техники и семь человек личного состава. Благодаря оперативной работе огнеборцев, огонь был локализован и потушен в 15:10, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15:45.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Кировграде рано утром, 18 февраля, вспыхнула квартира на последнем этаже пятиэтажки на Дзержинского. До прибытия пожарных по лестничным маршам из здания эвакуировались два человека.