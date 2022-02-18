На Сортировке неизвестный набросился с кулаками на прохожего

Пострадавшему наложили несколько швов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сортировке неизвестный мужчина набросился на прохожего с кулаками. Как сообщает «КП-Екатеринбург» городское УМВД, заявление в полицию поступило 18 февраля около 2:00.

Следствие установило, что екатеринбуржец, услышав сигнализацию своей машины, вышел из дома, чтобы проверить ее. Рядом с автомобилем стоял неизвестный. С ним у мужчины завязалась словесная перепалка, а затем драка, во время которой злоумышленник ударил уральца чем-то тяжелым по голове.

- Хозяин повреждённой машины получил травмы, после чего нападавший скрылся. Его личность представители МВД сейчас отрабатывают, - рассказали в УМВД.

Пострадавшему наложили несколько швов, госпитализация ему не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняются, материалы будут переданы в ГИБДД для разбирательства.