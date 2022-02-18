Дорожки для велосипедистов в Екатеринбурге сделают непрерывными

Кстати, в 2021 году был разработан стандарт комплексного благоустройства улиц, в котором предложены решения по велосипедной инфраструктуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожки для велосипедистов сделают непрерывными. Городские власти решили, что для такого шага необходимо использовать разметку, тактильные полосы и светофоры, это поможет оптимизировать систему движения двухколесного транспорта.

- Профильные городские специалисты пришли к выводу, что создание комфортной уличной инфраструктуры упорядочит сам процесс передвижения, будет способствовать популяризации велосипедного движения, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кстати, в 2021 году был разработан стандарт комплексного благоустройства улиц, в котором предложены решения по велосипедной инфраструктуре. Одним из пилотных проектов по его внедрению станут улицы Энгельса, Гоголя и Карла Маркса.