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Общество18 февраля 2022 17:22

В Екатеринбурге пройдет международный турнир по греко-римской борьбе

Событие состоится 18-20 февраля
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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В турнире поборются более 500 участников. Фото: свердловская организация «Азербайджан-Урал»

В турнире поборются более 500 участников. Фото: свердловская организация «Азербайджан-Урал»

В Екатеринбурге 18-20 февраля пройдет 14-ый международный турнир по греко-римской борьбе. Как сообщает свердловская организация «Азербайджан-Урал», спортсмены будут соревноваться за звание Серебряного призера Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева, Заслуженного Мастера спорта и Чемпиона мира.

В турнире поборются более 500 участников из Сибири, Урала, Москвы, Казахстана, Санкт-Петербурга, Поволжья и других стран ближнего зарубежья. На мероприятие придут победители Олимпийских игр и мировые чемпионы.

Событие будет проходить при поддержке регионального Министерства культуры и спорта в Спортивном центре «Верх-Исетский» на улице Кирова,71.