Учеников сгоревшей школы в Ревде отправят на дистанционное обучение

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Учащихся сгоревшей школы № 28 в Ревде временно отправят на дистанционное обучение. Планируется, что дети и учителя пробудут на удаленке до 22 февраля. Такое решение приняла местная администрация. Вопрос восстановления жизнеобеспечения учреждения и дальнейших мероприятий по организации учебного процесса пока решается.

Напомним, пожар в здании вспыхнул днем, 17 февраля. Всего эвакуировано более 600 человек, спасателям понадобилось всего 18 минут, чтобы справиться с пламенем. Во время пожара никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку.

Сами ученики рассказывают, кто-то из подростков закинул в шкаф для верхней одежды в раздевалке на первом этаже самодельное взрывное устройство, также есть версия, что это была обычная петарда. Пока МЧС боролась с огнем, детей отвели в ЦДО на территории школы. Сильно пострадали личные вещи детей и верхняя одежда.