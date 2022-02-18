За минувший год свердловский Роспотребнадзор забраковал шесть тонн молочной продукции

Почти 10% товаров не отвечают требованиям качества Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотреднадзора Свердловской области за минувший год проверили 66.5 тонн молочной продукции и выяснили, что почти 10% товаров не отвечают требованиям качества. В основном все дело было в нормативных документах и технических регламентах.

- В 2021 году качество молочной продукции проверено на 638 объектах, нарушения установлены на 152 объектах. Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. В отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В общей сложности виноватые получили крупные штрафы на общую сумму 3,4 миллиона рублей. Ранее Роспотребнадзор нашел некачественные хлебобулочные изделия в магазинах региона. Только за прошлый год они проверили порядка 9.6 тонн продукции, и почти 10% были забракованы, основными причинами стали неправильная маркировка или же отсутствие сопроводительных документов.