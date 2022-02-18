На Урале мужчина потерял больше 40 тысяч, пытаясь купить снегоход у мошенника

Продавец уговорил свою жертву провести покупку через «Яндекс доставку» и отправил ему ссылку на оформление заявк Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхотурье 47-летний местный житель лишился денег, наткнувшись на мошенника на портале бесплатных объявлений. Мужчина хотел купить снегоход и даже нашел интересующий его товар. Потенциальный продавец даже прислал ему фото и видео техники, а также документы на нее.

- Не обратив внимания, что по документам владелец снегохода зарегистрирован в другом регионе, а продавец сообщил, что он из Свердловской области, мужчина договорился о покупке этого снегохода за 41 тысячу рублей, никогда не видя его в реальности, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Продавец уговорил свою жертву провести покупку через «Яндекс доставку» и отправил ему ссылку на оформление заявки. Попав на поддельный сайт, мужчина ввел реквизиты своей банковской карты, после чего продавец пропал. Пострадавший, догадавшись, что его обманули, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».