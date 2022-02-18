Две новых школы откроют в Екатеринбурге в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школы Екатеринбурга в 2022 году отправятся около 23 тысяч первоклассников, это примерно на тысячу ребятишек больше, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] рассказала Елена Кречетова, заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга.

- В школы Екатеринбурга в 2022 году отправятся порядка 23 тысяч первоклассников, в прошлом году у нас было зачислено 22 тысяч первоклассников. В этом году в Екатеринбурге откроют новые школы в микрорайоне Академический и на Широкой речке, - уточнила Елена Кречетова.

По словам специалиста, уже сейчас активно идет подготовка к записи детей в первые классы. Сроки приемной кампании для первоклассников не поменялись, она стартует 1 апреля 2022 года.

- Сейчас мы готовим документ, который будет утвержден главой по территориальной привязке, чтобы родители могли посмотреть, за какой школой закреплен дом, где они проживают, куда нужно подать документы, - говорит заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга. - Если говорить о способах подачи документов, то самый востребованный – это портал госуслуг и муниципальных услуг. Более 80% родителей пользуются именно этим способом. Есть муниципальные центры услуг и МФЦ, а также приемная комиссия в образовательной организации.

Скорее всего, практика записи по районам в этом году будет сохранена. Для подачи заявления делили микроучастки по районам. В этом году появился новый административный район – Академический. Пока в своем регламенте в администрации оставляют градацию для районов.