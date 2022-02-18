В двух районах Екатеринбурга построят новые спортивные корты

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в двух районах города появятся два спортивных корта. Планируется, что современные объекты с возможностью играть в хоккей, мини-футбол и другие игры откроют в Орджоникидзевском и в Чкаловском районах. Градостроительная комиссия уже приняла решение о возведении сооружении.

- По словам Алексея Орлова, открытие новых спортивных площадок в уральской столице способствует увеличению количества поклонников здорового образа жизни, а также организации полезного досуга не только детей, но и взрослых, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кстати, городские власти заверили, что к 2024 году планируют увеличить количество занимающихся физкультурой и массовым спортом до 55 %. Кроме того, ранее появилась информация, что в Академическом отстроят поселок с таунхаусами. Его проект рассмотрели на Архитектурно-градостроительном совете.