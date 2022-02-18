Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 10:56

На Урале будут судить банду торговцев поддельными сигаретами

У них нашли табачные изделия на сумму больше 3,8 миллионов рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд Екатеринбурга

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении банды торговцев поддельными сигаретами - мужчин, 1974 г.р., 1993 г.р. и 1997 г.р.

- Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, с марта по август 2021 года обвиняемые закупались поддельным табаком в Чкаловском рационе Екатеринбурга и складировали его в нежилое помещение и металлический контейнер по улице Титова. Все это время они продавали сигареты там же в торговом павильоне.

Согласно заключению эксперта, общая минимальная рыночная стоимость табачных изделий, которые нашли у обвиняемых, составляет свыше 3,8 млн рублей. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Чкаловский суд Екатеринбурга.