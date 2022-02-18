На Урале будут судить банду торговцев поддельными сигаретами

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении банды торговцев поддельными сигаретами - мужчин, 1974 г.р., 1993 г.р. и 1997 г.р.

- Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, с марта по август 2021 года обвиняемые закупались поддельным табаком в Чкаловском рационе Екатеринбурга и складировали его в нежилое помещение и металлический контейнер по улице Титова. Все это время они продавали сигареты там же в торговом павильоне.

Согласно заключению эксперта, общая минимальная рыночная стоимость табачных изделий, которые нашли у обвиняемых, составляет свыше 3,8 млн рублей. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Чкаловский суд Екатеринбурга.