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Общество18 февраля 2022 10:28

На Урале компания заплатит 5,7 млн рублей за незаконную рубку леса

Ущерб с арендатора лесного участка взыскала природоохранная прокуратура
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Представители компании вырубили лес не на той территории, которую им выделили

Представители компании вырубили лес не на той территории, которую им выделили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку ООО «Ремонтно-строительный центр» и выяснила, что компания незаконно вырубила лес, не на той территории, которую им выделили. Заниматься вырубкой организация должна была в Сысертском лесничестве - там, где арендовала лесной участок, заключив договор с Министерством природных ресурсов Свердловской области.

- В 2019 году в результате ошибки, допущенной при отводе лесосеки, рубка леса была осуществлена на не отведенном для этого земельном участке, - рассказали в прокуратуре.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на компанию обязанности возместить ущерб, причиненный незаконной рубкой. В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал организацию заплатить больше 5,7 млн рублей.