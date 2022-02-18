На Урале компания заплатит 5,7 млн рублей за незаконную рубку леса

Представители компании вырубили лес не на той территории, которую им выделили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку ООО «Ремонтно-строительный центр» и выяснила, что компания незаконно вырубила лес, не на той территории, которую им выделили. Заниматься вырубкой организация должна была в Сысертском лесничестве - там, где арендовала лесной участок, заключив договор с Министерством природных ресурсов Свердловской области.

- В 2019 году в результате ошибки, допущенной при отводе лесосеки, рубка леса была осуществлена на не отведенном для этого земельном участке, - рассказали в прокуратуре.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на компанию обязанности возместить ущерб, причиненный незаконной рубкой. В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал организацию заплатить больше 5,7 млн рублей.