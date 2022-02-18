Свердловчане назвали главные проблемы при работе на удаленке

22% респондентов отмечают, что их рабочие процессы усложняются из-за нехватки живого общения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области при работе на удаленке 28% жителей региона испытывают трудности с самодисциплиной. Кроме того, трудовой день у них становится длиннее, чем при работе в офисе. Об этом сообщает сервис по поиску вакансий и сотрудников HeadHunter.

22% респондентов отмечают, что их рабочие процессы усложняются из-за нехватки живого общения. Еще 14% опрошенных говорят, что на удаленке у них выросло число планерок и созвонов, из-за этого затягиваются сроки по задачам.

Кроме того, 9% уральцев заявили, что от работы дома их отвлекают родственники. А по 2% пожаловались на плохой интернет и конкуренцию за компьютер с членами семьи.

В Свердловской области в офис ходят 53% респондентов. 26% сотрудников трудятся в гибридном режиме, 18% опрошенных полностью находятся на удаленке.

В основу исследования лег опрос, который проводился с 11 по 17 февраля. В нем приняли участие 1 980 россиян.