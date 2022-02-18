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Общество18 февраля 2022 9:41

В Свердловской области выросла детская смертность

Игорь Мороков озвучил данные за 9 месяцев 2021 года
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В среднем в год рождаемость снижается на 3,5%

В среднем в год рождаемость снижается на 3,5%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за 9 месяцев 2021 года на 5% выросла детская смертность. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков на заседании комитета по соцполитике, пишет TagilCity.ru. При этом по его словам, проблемой является рост смертности и травматизма несовершеннолетних в результате ДТП.

Отмечается, что на 28,5% по сравнению с 2016 годом снизилась и рождаемость. В среднем она в год продолжает снижаться на 3,5%.

Также Игорь Мороков обозначил, что проблемными в 2021 году были также вопросы дистанционного обучения школьников, особенно в малоимущих семьях и учреждениях социальной защиты. Кроме того, возникали сложности с получением своевременной помощи несовершеннолетними и организацией занятости подростков.