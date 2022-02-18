В Свердловской области выросла детская смертность

В среднем в год рождаемость снижается на 3,5% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за 9 месяцев 2021 года на 5% выросла детская смертность. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков на заседании комитета по соцполитике, пишет TagilCity.ru. При этом по его словам, проблемой является рост смертности и травматизма несовершеннолетних в результате ДТП.

Отмечается, что на 28,5% по сравнению с 2016 годом снизилась и рождаемость. В среднем она в год продолжает снижаться на 3,5%.

Также Игорь Мороков обозначил, что проблемными в 2021 году были также вопросы дистанционного обучения школьников, особенно в малоимущих семьях и учреждениях социальной защиты. Кроме того, возникали сложности с получением своевременной помощи несовершеннолетними и организацией занятости подростков.