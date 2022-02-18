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Здоровье18 февраля 2022 9:05

Больше 5 тысяч человек заболели COVID-19 на Урале за сутки

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 18 февраля 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Заболеваемость на Урале по-прежнему большая

Заболеваемость на Урале по-прежнему большая

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 18 февраля 2022 года коронавирус обнаружили у 5 019 человек, из которых 1 475 человек проживаются в столице Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса обнаружили в Карпинске, Кушве, Реже, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Первоуральске, Каменске-Уральском и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии – 308 628 человек, 207 158 – выписаны из больницы. За сутки из госпиталей выписали 1 034 человек.

Сейчас 580 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 316 человек размещены в палатах реанимации, 243 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки еще 8 человек умерли от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале составляет 10 178 человек.