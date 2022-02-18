В Екатеринбурге задержали водителя каршеринга с 44 граммами мефедрона

Полицейские в присутствии понятых изъяли рюкзак с наркотиками и посудой со следами запрещенных веществ. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы остановили каршеринговый BMW сервиса «Делимобиль». Водитель заметно нервничал и отказался проходить медосвидетельствование, сообщает городское УГИБДД.

- При проверке документов полицейские выяснили, что 32-летний водитель лишен права управления транспортными средствами и взял иномарку в аренду с чужого аккаунта, - говорится в сообщении.

Каршеринговую машину остановили ночью 16 февраля на улице Щербакова. Инспекторы заметили признаки опьянения у водителя, но тот отказался сдавать тест. А когда сотрудники ДПС спросили, есть ли у мужчины наркотики, он начал уходить от ответа и нервничать. Тогда на место вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские в присутствии понятых изъяли рюкзак. В нем находились стеклянные тарелка и банка с остатками белого порошка. Кроме того, инспекторы нашли сверток и пакетик с таким же веществом. Позже экспертиза показала, что там было 44 грамма мефедрона.

Водителя каршерингового BMW доставили в отдел полиции. Там стражи порядка установили, что мужчина нигде не работает и раньше не был судим.

На 32-летнего водителя завели два административных материала за управление машиной без прав и повторное вождение в состоянии опьянения. Также на него завели дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.