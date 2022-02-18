Евгений Куйвашев показал министру спорта РФ «УГМК Арену»

В регионе это будет первая крытая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий такой вместимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал площадку ледовой «УГМК Арены» в центре Екатеринбурга министру спорта России Олегу Матыцину и рассказал о планируемом благоустройстве вокруг комплекса.

- Новый спортивный комплекс станет единственным в Свердловской области объектом, соответствующим требованиям сразу 12 международных спортивных федераций. Это также будет первая крытая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий такой вместимости, - рассказали в департаменте информполитики региона.

На арене площадью почти 100 тысяч квадратных метров смогут вместиться до 15 тысяч зрителей. По словам директора по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергея Ерыпалова, на сегодняшний день практически завершено возведение всех конструкций.

В департаменте информполитики отметили, что строительство идет по графику. Ожидается, что оно завершится в 2023 году, в год 300-летия Екатеринбурга.