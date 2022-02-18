Участок трассы Екатеринбург-Тюмень перекроют из-за установки перехода

Движение будет перекрыто на 40 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы Екатеринбург-Тюмень в ночь с 18 на 19 февраля перекроют из-за установки пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления.

- На трассе Р-351 км 143 с 00:00 до 00:40 19.02.2022г. будет перекрыто движение в связи с установкой модульного пешеходного перехода, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». - Учитывайте информацию при планировании своего маршрута.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с перекрытием трассы, и напомнили о необходимости следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.