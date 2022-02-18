Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 7:24

Половина компаний в Екатеринбурге откажутся от корпоративов на 23 февраля и 8 Марта

Отметят мужской и женский дни только 20% предприятий
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Часть коллективов объединят два праздника в один корпоратив

Часть коллективов объединят два праздника в один корпоратив

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Почти половина компаний в Екатеринбурге не собираются устраивать корпоративы на 23 февраля и 8 Марта. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование SuperJob.

Гендерные праздники не планируют отмечать 49% компаний города, корпоративы проведут лишь 23% предприятий. Еще 12% организаций намерены объединить оба праздника в рамках одного корпоратива.

Также 4% компаний намерены праздновать только 23 февраля, и в 4% компаний – только 8 Марта.

Реже других праздники отмечают на предприятиях малого и среднего бизнеса. Чаще праздники проходят в компаниях с численностью персонала от 100 до 1000 человек.

Опрос проводился по всей России с 9 по 16 февраля 2022 года. В качестве респондентов выступила 1000 человек.