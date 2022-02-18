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Происшествия18 февраля 2022 2:42

В Кировграде пожар произошел в пятиэтажном доме

До прибытия пожарных из здания эвакуировались два человека
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде рано утром, 18 февраля, вспыхнула квартира на последнем этаже пятиэтажки на Дзержинского. До прибытия пожарных по лестничным маршам из здания эвакуировались два человека.

- В 05:31 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров и повредил домашнее имущество в квартире. Пожарные локализовали огонь через девять минут. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 06:25.

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