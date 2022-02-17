Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 17:51

В Екатеринбурге рецидивист с пистолетом отобрал у сожительницы золотые украшения

Преступника поймали в Богдановиче на следующий день
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задержанный рассказал, что успел сдать свою добычу в комиссионный магазин

Задержанный рассказал, что успел сдать свою добычу в комиссионный магазин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 40-летний рецидивист, угрожая пистолетом, похитил у своей 44-летней сожительницы золотые сережки и кольца. Пострадавшая оценила сумму ущерба в 86 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию 14 февраля и рассказала, что все произошло в ее квартире на улице Донбасской.

- Уже на следующий день в Богдановиче удалось задержать подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за убийство, разбой и повторное вождение в состоянии опьянения житель Екатеринбурга. Задержанный дал признательные показания, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный рассказал, что уже сдал свою добычу в комиссионный магазин. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище в крупном размере». Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.