В Екатеринбурге рецидивист с пистолетом отобрал у сожительницы золотые украшения

Задержанный рассказал, что успел сдать свою добычу в комиссионный магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 40-летний рецидивист, угрожая пистолетом, похитил у своей 44-летней сожительницы золотые сережки и кольца. Пострадавшая оценила сумму ущерба в 86 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию 14 февраля и рассказала, что все произошло в ее квартире на улице Донбасской.

- Уже на следующий день в Богдановиче удалось задержать подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за убийство, разбой и повторное вождение в состоянии опьянения житель Екатеринбурга. Задержанный дал признательные показания, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный рассказал, что уже сдал свою добычу в комиссионный магазин. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище в крупном размере». Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.