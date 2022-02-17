В Екатеринбурге оштрафовали парней, которые катались по центру города в ванне

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Полицейские Екатеринбурга оштрафовали трех парней, которые прокатились в ванной, привязанной к машине, по центру уральской столицы. Молодые люди решили устроить необычный флешмоб в поддержку олимпийской сборной, пролетев по проспекту Ленина, и нарушили правила дорожного движения.

Лихачами оказались 29-летний водитель Nissan, именно он возглавлял необычный кортеж, 30-летний «бобслеист», находившийся непосредственно в корыте, а также 26-летний владелец Audi, который взялся за съемку.

- Рулевой «Ниссана» привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, ему назначен штраф в размере 1000 рублей. Пассажиру ванны придется раскошелиться на 500 рублей. «Шумахер» с «Ауди» за стоянку в зоне действия дорожного знака «Остановка, стоянка запрещена» пополнит казну бюджета на 1500 рублей, - глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Примечательно, что компания парней согласилась принять участие в съемках видеоролика за вознаграждение.