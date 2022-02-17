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Общество17 февраля 2022 15:48

Архитекторы раскритиковали проект застройки в Академическом

Специалисты затронули вопрос с парковками
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Архитекторы после презентации подняли вопрос парковок.

Архитекторы после презентации подняли вопрос парковок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании архитектурно-градостроительного совета, которое проходило онлайн на официальном сайте города, специалисты раскритиковали проект застройки 45 квартала в Академическом районе.

Защитниками планируемого квартала выступали президент Союза предприятий стройиндустрии Южного Урала Алексей Салтыков и заведующий сектором градостроительного планирования мастерской генерального плана Евгений Падерин.

Они рассказали о том, что проект к 2027 году будет представлять из себя новый район у русла реки Патрушихи, улицы Амундсена, Цыганской, Европейской. Площадь его будет составлять около 90,3 гектаров. На территории, помимо новостроек, планируются школы и детские сады.

Архитекторы после презентации подняли вопрос парковок. Несмотря на то, что спикеры заверили о том, что в районе будет порядка 3400 мест для машин, специалисты ответили, что эта тема продумана неграмотно.

Также комиссия заинтересовалась архитектурой домов. По их мнению, здания «унылые» и из-за их однотипности гражданам легко будет потеряться.