На свердловской трассе в лобовом столкновении иномарки и «Газели» погиб 82-летний мужчина

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на 28 километре трассы «Нижние Серги–Михайловск–Арти» в лобовом столкновении иномарки и грузовой «Газели» погиб 82-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что 55-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

- В результате столкновения 82-летний пассажир Ford Focus получил тяжелейшие травмы и скончался в медицинском учреждении. Известно, что водителю иномарки 48 лет, 23 из которых он водит машину, в момент ДТП оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Теперь автоинспекторам предстоит выяснить точную причину дорожного происшествия. На участке автодороги, где произошло ДТП, вводилось временное ограничение движения транспорта, однако вскоре последствия аварии ликвидировали, и движение транспорта было восстановлено в полном объеме.